Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья

Фото В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
Фото В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья

Мэрия Новосибирска

Целый квартал с аварийными домами планируют снести в Калининском районе Новосибирска.

Под снос пойдут восемь многоквартирных домов в микрорайоне Северный в Калининском районе Новосибирска. Прежде чем сносить дома, городским властям придется расселить их жильцов.

Статус аварийных получили восемь многоквартирных домов на улице Игарской – это дома № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. По заключению экспертной комиссии, они не пригодны для жилья, и поэтому подлежат сносу. Расселить жильцов дома необходимо до 2032 года.

Аварийными также признаны дома в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска. Это жилые строения на улице Никитина, 101 и 103, а также на улице Подольской, 16, и Подбельского, 3. Здесь расселение должно произойти быстрее – предоставить жильцам предназначенных к сносу домов новое жилье нужно к 2023 году.

Ранее Сиб.фм писал, что вместо бараков в центре Новосибирска построят квартал на 50 тысяч квадратных метров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

44999
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34532
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30901
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30570
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28131
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
24112
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23471
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу