В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья

Мэрия Новосибирска

Целый квартал с аварийными домами планируют снести в Калининском районе Новосибирска.

Под снос пойдут восемь многоквартирных домов в микрорайоне Северный в Калининском районе Новосибирска. Прежде чем сносить дома, городским властям придется расселить их жильцов.

Статус аварийных получили восемь многоквартирных домов на улице Игарской – это дома № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. По заключению экспертной комиссии, они не пригодны для жилья, и поэтому подлежат сносу. Расселить жильцов дома необходимо до 2032 года.

Аварийными также признаны дома в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска. Это жилые строения на улице Никитина, 101 и 103, а также на улице Подольской, 16, и Подбельского, 3. Здесь расселение должно произойти быстрее – предоставить жильцам предназначенных к сносу домов новое жилье нужно к 2023 году.

Ранее Сиб.фм писал, что вместо бараков в центре Новосибирска построят квартал на 50 тысяч квадратных метров.