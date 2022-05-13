В Новосибирске 17 пациентов с COVID-19 попали в реанимацию за сутки

По данным на 13 мая, в реанимациях Новосибирской области находятся 79 пациентов в коронавирусом, это на 17 человек больше, чем сутками ранее.

В Новосибирской области резко выросло количество пациентов с подтверждённым коронавирусом в реанимациях. За минувшие сутки в отделения интенсивной терапии было переведено сразу 17 человек. Такие данные приводятся в сводке оперативного штаба за 12 мая.

Если 11 мая в реанимациях получали лечение 62 человека, то 12 мая — уже 79 больных.

По последним данным, 15 человек из 62-х подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Общее количество заражений в Новосибирской области продолжает снижаться — ежедневно выявляется менее 100 случаев инфицирования коронавирусом.

Смертность от COVID-19 также снизилась до 1-2 случаев в сутки.

Так, 12 мая в Новосибирской области коронавирус подтвердился у 85 жителей, в стационаре скончалась 89-летняя женщина с COVID-19.

Напомним, в апреле в России зарегистрировали новое лекарство от коронавируса «Скайвира», разработанное фармкомпанией «Промомед».