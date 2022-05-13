В Новосибирске наступили неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске 13 мая зафиксировали неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия.
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирска о плохих условиях для рассеивания воздушных выбросов.
В Новосибирске утром 13 мая опять наступили неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. По данным синоптиков, они продлятся до 19:00 14 мая.
Городским предприятиям порекомендовали сократить количество выбросов.
Эксперты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска отметили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций можно позвонить по тел.: 051, 218-68-88, 227-44-44.
Напомним, в случае такой метеорологической обстановки горожанам рекомендовано свести к минимуму выходы из дома и не открывать окна для проветривания.
Ранее Сиб.фм писал, пульмонолог Попова посоветовала жителям Новосибирска носить респираторы из-за грязного воздуха.
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