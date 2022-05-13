В Новосибирске наступили неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске 13 мая зафиксировали неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирска о плохих условиях для рассеивания воздушных выбросов.

В Новосибирске утром 13 мая опять наступили неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. По данным синоптиков, они продлятся до 19:00 14 мая.

Городским предприятиям порекомендовали сократить количество выбросов.

Эксперты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска отметили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций можно позвонить по тел.: 051, 218-68-88, 227-44-44.

Напомним, в случае такой метеорологической обстановки горожанам рекомендовано свести к минимуму выходы из дома и не открывать окна для проветривания.

Ранее Сиб.фм писал, пульмонолог Попова посоветовала жителям Новосибирска носить респираторы из-за грязного воздуха.