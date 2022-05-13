В Новосибирске неизвестные украли из подъезда многоэтажки более 10 пожарных рукавов

Фото из паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Двое мужчин и женщина в Новосибирске украли из подъезда многоэтажного дома в Троллейном жилмассиве пожарные рукава.

Днём в четверг, 12 мая, неизвестные украли из подъезда многоквартирного дома на Новосибирской, 27 в Троллейном жилмассиве пожарные рукава, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Воры — двое мужчин и женщина — попали в объективы нескольких камер видеонаблюдения. С собой они вынесли более 10 рукавов.

Вечером того же дня похитителей заметили на территории Юго-Западного жилмассива. Всех, кто владеет информацией об этих людях, просят обратиться в полицию по одному из следующих телефонов: 8 (383) 232-86-90; 8 (383) 232-86-91.



Напомним, ранее камера наблюдения зафиксировала кражу в магазине детских товаров в посёлке Чаны в Новосибирской области. Одну из мягких игрушек бесплатно забрала из магазина женщина с ребёнком на руках. Однако впоследствии решила вернуть её обратно.