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В Новосибирске с 13 мая начнут изымать брошенные электросамокаты

Фото В Новосибирске с 13 мая начнут изымать брошенные электросамокаты
Фото В Новосибирске с 13 мая начнут изымать брошенные электросамокаты

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска начнет борьбу с незаконно размещенными на муниципальной земле электросамокатами.

Первый рейд по изъятию незаконно оставленных на городской земле электросамокатов пройдет в Новосибирске 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Днем 13 мая в Новосибирске пройдет первый рейд по изъятию электросамокатов, незаконно размещенных на муниципальной земле. Мэрия дала компаниям по прокату электросамокатов срок до 4 мая оформить соглашение на места, где разрешено оставлять уличный транспорт. Несмотря на предупреждения, предприниматели не стали законно оформлять места для парковки транспортных средств.

Начальник департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виталий Витухин еще в начале мая сообщал, что если вопрос с парковочными местами для самокатов не будет решён, средства передвижения начнут изымать с улиц Новосибирска, привлекая прокуратуру.

Эвакуировать оставленные в неположенных местах самокаты начнут 13 мая на Красном проспекте. По какому именно маршруту пройдет эвакуатор, неизвестно.

В рейде примут участие сотрудники управления потребительского рынка мэрии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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