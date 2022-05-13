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В Новосибирске троллейбусы № 13 вернутся на маршрут с 16 мая

Фото В Новосибирске троллейбусы № 13 вернутся на маршрут с 16 мая
Фото В Новосибирске троллейбусы № 13 вернутся на маршрут с 16 мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Схема движения троллейбуса № 13 в Новосибирске будет восстановлена с 16 мая.

В Новосибирске троллейбусы № 13 начнут ходить по старой схеме движения через улицу Писарева с 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Участок дороги на улице Писарева от улицы Семьи Шамшиных до Татарской в Новосибирске перекрывали из-за ремонта теплосетей. Работы должны закончить уже 15 мая. С 16 мая троллейбусы № 13 начнут ходить по старому маршруту.

В администрации Новосибирска отметили, что сейчас рабочие МУП «НЭСКО» начали восстанавливать системы контактной сети на улице Писарева.

Напомним, троллейбусы № 13 ходят по маршруту «Ул. Учительская – «Станция метро «Речной вокзал».

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирец пожаловался на работу троллейбуса № 29.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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