В Новосибирске внучка художника Якубовского продала картины деда из-за нужды в деньгах

Внучка первого художника Новосибирска Павла Якубовского случайно узнала, что проданные ею за копейки картины деда сейчас оцениваются в миллион долларов.

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг картин первого городского художника Павла Якубовского. Внучка мастера, Юлия Якубовская, заявила, что в своё время продала работы родственника за копейки, а сейчас картины стоят целое состояние.

В беседе с atas.info женщина рассказала, что полотна Якубовского продала из-за нужды в деньгах. Часть работ выкупил Художественный музей Новосибирска, другие – коллекционер Григорий Гапонов. Всего родственнице художника пришлось передать 40 картин. За каждую она получила не более 700-100- рублей.

В итоге, добавила женщина, в Новосибирске прошла персональная выставка картин Якубовского, на которую ее даже не пригласили. По словам сибирячки, вход на мероприятие был доступен только для вип-гостей.

Кроме того, родственника художника узнала, что сейчас полотна знаменитого деда стоят 1 миллион долларов.

Ранее Сиб.фм писал, что в квартире жилого дома на улице Каинской открылся музей первого художника Новосибирска Павла Якубовского. В экспозиции собраны работы из частных коллекций, которые владельцы передали для хранения и использования. Всего же творческое наследие Якубовского включает в себя более 800 произведений.

Павел Якубовский был живописцем, графиком, театральным художником и архитектором, он участвовал в росписи интерьеров оперного театра.

Идея создать музей имени Якубовского обсуждалась давно, но реализовать её удалось только сейчас. Квартиру в доме на Каинской специально адаптировали под нужны музея, создав особую камерную атмосферу.