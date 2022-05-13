В Новосибирске задержали мигранта-многоженца

Фото pixabey

В Новосибирске задержали 35-летнего иностранца, который оформил фиктивный брак ради временного проживания в России.

Новосибирские полицейские задержали многоженца-мигранта, который заключил «липовый» брак с сибирячкой ради документов. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

35-летний житель одного из иностранных государств заключил фиктивный брак с сибирячкой, чтобы получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации. В 2011 году мужчина съездил на родину, где женился на другой женщине. О мигранте-многоженце сообщили в МВД.

Установив все обстоятельства дела, сотрудники подразделения по вопросам миграции добились аннулирования разрешения на проживание в России, которое иностранец получил через «липовый» брак. Однако даже после этого мужчина не торопился возвращаться на родину – его пришлось депортировать.

Кроме того, полицейские установили, что вторая супруга мигранта тоже незаконно находится в России. Ее привлекли к административной ответственности, после чего женщина сама покинула страну. Также к ответственности привлекли гражданина, который предоставил незаконной мигрантке жилье.