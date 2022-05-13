В Новосибирской области началась цифровая трансформация в сфере селекции племенных животных

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Главный проект Минсельхоза РФ и СибБиоНОЦ по цифровой трансформации в сфере развития крупномасштабной селекции реализуется в первой в России учебно-научной лаборатории прикладной биоинформатики среди аграрных вузов, открытой 13 мая на базе «Новосибирского государственного аграрного университета».

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова приняла участие в открытии лаборатории, отметив, что ее современное оснащение позволяет создавать информационно-аналитические системы, строить математические модели для решения производственных задач и реализации элементов крупномасштабной селекции.

«Это действительно уникальный проект, открытый на базе аграрного университета, который активно участвует в реализации СибБиоНОЦа. Использование цифровых технологий в сельском хозяйстве сегодня становится нормой жизни. Рекордные показатели – высокие удои, урожай на наших полях – отчасти это результат системной селекционной работы. Это особенно важно в ситуации, когда необходимо возродить базу собственного племенного материала. Необходимо вести собственный селекционный отбор, но делать это вручную невозможно – на помощь приходят современные информационные технологии, искусственный интеллект, который позволяет анализировать большое количество данных, и у этой лаборатории был серьезный задел для получения собственного племенного скота, новых показателей в молочном, мясном животноводстве, птицеводстве, селекционной работе», – рассказала Ирина Мануйлова.

Замгубернатора подчеркнула, что молодежная лаборатория имеет большое значение в подготовке кадров. Деятельность лаборатории и решаемые задачи согласуются с Доктриной продовольственной безопасности РФ и Стратегией научно-технологического развития РФ. Лаборатория имеет договоры и соглашения с ведущими племенными заводами и репродукторами Западной Сибири, предприятиями по племенной работе Московской области и Якутии.

Проект по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) в молочном скотоводстве осуществляется в виде флагманского проекта Министерства сельского хозяйства РФ и СиббиоНОЦ – научно-образовательного центра мирового уровня, работающего при поддержке Правительства региона.

«Здесь будет производиться оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация племенной работы в животноводстве региона, проводиться работа по повышению эффективности отбора и подбора, в условиях крупных промышленных комплексов, повышение квалификационного уровня зоотехников-селекционеров. В числе задач лаборатории – повышение квалификационного уровня зоотехников-селекционеров, создание новой научно-педагогической школы в области зооинженерной информатики и статистической генетики и внедрение в производство современных технологий анализа больших массивов данных», – заявил исполняющий обязанности заведующего лабораторией Алексей Петров.