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В Новосибирской области появятся плавающие фонтаны и памятник министру финансов

Фото В Новосибирской области появятся плавающие фонтаны и памятник министру финансов
Фото В Новосибирской области появятся плавающие фонтаны и памятник министру финансов

Фото nso.ru

В регионе завершен первый конкурсный отбор проектов муниципальных образований. Главная цель отбора – предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха в регионе. Черепановский, Карасукский, Чановский и Маслянинский районы получат средства господдержки на общую сумму в 20 миллионов рублей.

«В нынешних условиях особенно важно поддержать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха. В Новосибирской области в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы реализуются меры региональной господдержки, за счет которых районы области могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, а также увеличить количество новых рабочих мест и привлечь в сферу туризма частные инвестиции», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В Черепановском районе появится стела «Новосибирска область». Проект возведения стелы, которая будет находится на границе с Алтайским краем, включает в себя организацию подъездных путей к объекту, освещение, озеленение территории, устройство малых архитектурных форм, санитарных кабин, тротуаров, пешеходных дорожек и парковочных мест, в том числе для маломобильных групп населения.

Что касается Карасукского района Новосибирска, там будут проведены работы в территориальном оздоровительном многофункциональном природном комплексе «Савка». По проекту орнитологический и молодёжный центры, расположенные на территории комплекса, будут оснащены организационной техникой для проведения экологических экскурсий и привлечения гостей района. Там также появятся информационные стенды экологической направленности, арт-объекты и плавающие фонтаны.

Еще одним проектом стало выполнение работ по созданию объектов благоустройства набережной у озера Карачи «Сибирский берег здоровья» в Чановском районе. Сюда войдет зонирование территории на пляжную зону и зону отдыха и развлечений. Планируется размещение амфитеатра со сценой, летнего кафе, малых архитектурных форм, хозяйственных площадок и площадок для сбора мусора, подсобных сооружений и биотуалетов. Проведут трассировку пешеходных и велосипедных дорожек, организацию открытой парковки и подъездных путей к территории, ее ограждение, озеленение и освещение.

Благодаря господдержке в Маслянинском районе будет создан сквер с памятником графу Егору Францевичу Канкрину, который в 1823-1844 годах был министром финансов Российской империи и внес большой вклад в развитие золотодобычи. Проект подразумевает возведение памятника, обустройство территории сквера вокруг него и организацию стенда с навигацией, туристической картой и аудиогидом.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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благоустройство
Правительство Новосибирской области
памятник
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