Служебная овчарка Балли раскрыла кражу гуся и хрустальной посуды под Новосибирском

ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские с помощью служебной собаки раскрыли два преступления за сутки.

Служебная собака по кличке Балли помогла полицейским в Новосибирской области раскрыть два преступления за день. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Утром 5 мая в полицию поступила информация о краже из частного дома в поселке Чановского района. Неизвестный украл у пожилой местной жительницы алюминиевую посуду и продукты, в частности – тушу гуся. Кинолог Александр Рябов с питомцем выехали на место преступления.

Собака по кличке Балли практически сразу взяла след, указала пути отхода вора и обнаружила его дом. В жилище никого не оказалось, однако полицейские установили, что там живет ранее судимый за грабеж 38-летний мужчина. Вскоре он вернулся домой. Выяснилось, что он уже сбыл часть украденного в пункте приема металлолома. Остальное удалось вернуть – в том числе гуся, который дожидался истинную владелицу в холодильнике похитителя. Мужчину арестовали.

Вскоре полицейские получили сообщение о еще одной краже – металлической и хрустальной посуды из одного из жилых домов. Собака, обнюхав место происшествия, вывела полицейских к дому воров. Ими оказались 58-летняя женщина и 66-летний мужчина. При опросе они сознались в совершении кражи и рассказали, что взломали пластиковое окно, находящееся на проветривании и проникли в дом потерпевших. У фигурантов изъяли похищенное, в их отношении возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».

До этого Балли помогла полицейским раскрыть разбой. Собака вывела оперативников на след двух братьев, которые с применением насилия похитили пенсию и мобильный телефон у пожилой местной жительницы. Обоих задержали.

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что Балли 4,5 года, она всю жизнь провела на службе в полиции. Чистокровная немецкая овчарка родилась в региональном Центре кинологической службы. Ее родители тоже были полицейскими собаками – Багира, работавшая на поиске взрывчатых веществ, сейчас на пенсии, Мажор участвует в конвоировании преступников.

Сейчас собака живет и работает с полицейским-кинологом ППС отдела МВД России по Чановскому району сержантом полиции Александром Рябовым. Специализация Балли – это выборка человека по запаху его вещи и поиск человека по следу. У этой немецкой овчарки безупречный нюх, на ее счету уже десятки раскрытых преступлений, в том числе тяжких, отметили в полиции.