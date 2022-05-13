В центре Иркутска горит историческое здание ТЮЗа

АиФ-Иркутск

Площадь пожара в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, выросла до тысячи квадратных метров.

В Иркутске произошел крупный пожар. Огонь с горящего в центре города строения перекинулся на историческое здание ТЮЗа. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь всё-таки перекинулся на здание ТЮЗа», – написал Кобзев в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в пятницу, 13 мая. Сначала загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание вблизи ТЮЗа, однако затем огонь перешел и на сам объект культурного наследия. Историческое здание, где раньше располагался Иркутский Театр юного зрителя им. А.Вампилова, имеет статус объекта культуры регионального значения. Там же раньше располагались гостиницы «Централь», «Модерн», «Россия», киноконцертный зал «Глобус».

По словам главы региона, огонь стремительно распространяется, так как под кровлей здания – деревянная обрешетка и деревянные перекрытия.

«Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом», – сказал Кобзев.

К месту пожара стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. По данным регионального МЧС, площадь пожара уже выросла до 1000 квадратных метров. Как пишет АиФ-Иркутск, из здания эвакуировали 50 человек.