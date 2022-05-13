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Виртуальная карта «Мир» МТС Банка позволяет оплачивать покупки с помощью телефона

Фото Виртуальная карта «Мир» МТС Банка позволяет оплачивать покупки с помощью телефона
Фото Виртуальная карта «Мир» МТС Банка позволяет оплачивать покупки с помощью телефона

Фото pixabay.com

МТС Банк запустил новую виртуальную карту MTS CASHBACK Digital платежной системы «Мир». Владельцы смартфонов на Android могут оформить карту в мобильном приложении банка в один клик, с ее помощью, как и прежде, бесконтактно расплачиваться в торговых терминалах и снимать наличные в банкоматах. Выпуск и обслуживание карты – бесплатны. Кроме того, по карте начисляется повышенный кешбэк – до 25% и до 7,5% на остаток на накопительный счет.

Использование карты помогает вернуть часть трат за счет программы лояльности МТС Cashback – до 25% кешбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров. Также банк начисляет 5% кешбэка при оплате картой в торговых категориях «Одежда и обувь», «Кафе и рестораны», в том числе доставка, и «Дети», 1% – в остальных категориях. Максимальная сумма кешбэка эквивалентна 10 000 рублей в месяц.

Карта автоматически регистрируется в программе лояльности «Привет Мир» платежной системы «Мир», где можно получать кешбэк рублями или скидки у партнеров проекта.

Виртуальная карта может быть оформлена при наличии персонального предложения от МТС Банка. Клиенты со смартфоном на ОС Android могут подключить карту к платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay и бесконтактно расплачиваться телефоном в торговых терминалах, снимать с нее деньги в банкоматах и кассах МТС Банка, а также банкоматах других банков с бесконтактным считывающим устройством NFC. В любых банкоматах России можно бесплатно снять до 100 000 рублей наличными в месяц. Картой также можно оплачивать онлайн-покупки и делать бесплатные переводы через Систему быстрых платежей.

Подробную информацию о карте MTS CASHBACK Digital «Мир» можно узнать на сайте банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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