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общество

Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»

Фото Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
Фото Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»

Фото pixabey

Сибиряка приговорили к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту в заказнике «Северный».

Суд приговорил 64-летнего жителя Новосибирской области к лишению свободы условно за незаконную охоту в заказнике «Северный». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Пожилой житель Северного района Новосибирской области решил поохотиться на соболей. С осени 2021 года до начала 2022 года мужчина охотился на территориях государственного природного заказника «Северный», а также в охотничьих угодьях в районе урочища «Масарга» без разрешения. Горе-охотник передвигался на гусеничном тягаче ГАЗ-71 и расставлял капканы.

В результате сибиряк убил 17 соболей и увез их, тем самым причинив охотничьим ресурсам вред на более чем миллион рублей. Кроме того, мужчина причинил ущерб Минприроды НСО в размере 255 тысяч рублей.

Новосибирца обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба». Куйбышевский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно.

Возмещать ущерб мужчине пришлось ценой собственного имущества. Его арестовали и направили в счет погашения гражданского иска.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске Минприроды объяснило отказы в выдаче разрешений на охоту.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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