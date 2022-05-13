Звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов сыграет немолодого влюбленного 19 мая в Новосибирске

Фото с сайта продюсерского центра «Фёдор Добронравов»

Один из главных актеров сериала «Сваты» Фёдор Добронравов привезёт в Новосибирск новый спектакль.

19 мая в Новосибирске пройдёт премьерный показ спектакля «Ты где-то рядом...», продюсером и исполнителем главной роли в котором стал Фёдор Добронравов, знаменитый по сериалу «Сваты». В новой постановке продюсерского центра «Фёдор Добронравов» представлена лирическая история о любви, возникшей между уже немолодыми людьми.

Премьера новой лирической комедии «Ты где-то рядом...» с участием Фёдора Добронравова состоится в Новосибирске на сцене ДКЖ 19 мая в 19 часов. Билеты можно купить по ссылке.

«Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец», – говорится в описании спектакля.

«Ты где-то рядом...» станет воссоединением друзей и коллег после долгой творческой разлуки. В этой работе вновь объединились способности режиссёра Владимира Большова, а также главных актёров постановки – Фёдора Добронравова и Марины Ивановой. Все они познакомились ещё три десятилетия назад в труппе театра «Сатирикон», а в 1994 году Фёдор Добронравов и Марина Иванова впервые исполнили вместе один из танцевальных номеров в спектакле «Шоу-Сатирикон»: его Владимир Большов поставил вместе с Александром Горбанем.

«Теперь актёры вновь встанут в пару и подобно своим героям, шаг за шагом, будут двигаться к кульминационному танцу, который обязательно останется в памяти зрителей», – указано в либретто новой постановки.

Как поделился Фёдор Добронравов, он ушёл из «Сатирикона» 18 лет назад и очень скучал по работе с друзьями.

«Конечно, мы изредка встречались на съемочных площадках, но нам всегда хотелось подобно героям нашего нового спектакля вновь почувствовать себя молодыми, вновь вместе выйти на сцену, хулиганить, танцевать. Володя Большов показал мне пьесу, я прочитал ее буквально за пару часов и понял, что хочу это спродюсировать и сыграть. Ну и конечно, сразу знал, что лучше партнерши, с кем я танцевал еще 25 лет назад, просто невозможно найти. И я рад, что Марина согласилась», – заявил Добронравов.

Премьера новой лирической комедии «Ты где-то рядом...» с участием Фёдора Добронравова состоится в Новосибирске на сцене ДКЖ 19 мая в 19 часов. Билеты можно купить по ссылке.