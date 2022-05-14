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79-й день спецоперации: Южная Осетия входит в состав России, украинские нацисты расстреляли машину с российскими журналистами, военные уничтожают склады боеприпасов ВСУ

Фото 79-й день спецоперации: Южная Осетия входит в состав России, украинские нацисты расстреляли машину с российскими журналистами, военные уничтожают склады боеприпасов ВСУ
Фото 79-й день спецоперации: Южная Осетия входит в состав России, украинские нацисты расстреляли машину с российскими журналистами, военные уничтожают склады боеприпасов ВСУ

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 13 мая – в обзоре Сиб.фм.

Южная Осетия хочет войти в состав России – референдум назначен на 17 июля, украинские нацисты расстреляли машину с журналистами российского RT, ВС РФ продолжают уничтожение складов боеприпасов украинских боевиков и мест скопления живой силы. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи пятницы, 13 мая.

Спецоперация

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области. В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники.

Южная Осетия

Бибилов сообщил РИА Новости, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится 17 июля.

Нападение на российских журналистов

Съемочная группа российского телеканала RT под руководством корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел украинских националистов под городом Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба RT.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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