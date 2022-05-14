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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске

Фото Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске
Фото Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Международный гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин Анатолий Карпов провел в Новосибирске сеанс одновременной игры.

Попробовать свои силы против выдающегося чемпиона мог каждый желающий любитель шахмат. 14 мая в игре приняли участие представители бизнеса, политики и другие известные лица Новосибирска.

Фото Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске 2

В рамках проекта агентства Карена Мовсесяна «SNEBES» «Игры разума» в Новосибирск приехал чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. 14 мая в кинотеатре «Победа» он провел сеанс одновременной игры на 25 досках. Против чемпиона мира играли новосибирские любители шахмат, в том числе бизнесмены и публичные лица города.

Фото Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске 3

Фото Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске 4

Мероприятие прошло при поддержке инвестиционной компании «Фридом финанс» и компании по продаже пластиковых окон «KÖMMERLING».

Фото Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске 5

Фото Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в Новосибирске 6

К слову, история легендарного чемпиона началась в 1963 году. Тогда Карпов, как один из наиболее одарённых юных шахматистов страны, был принят в школу Ботвинника. Мастер советских шахмат ошибся в прогнозе развития таланта Карпова. По свидетельствам, Ботвинник сказал о юном Карпове: «Очень жаль, но из Толи ничего не получится». Со временем 12-й чемпион мира Карпов опроверг это предсказание.

В 1969 году Карпов становится международным мастером, с 1970 года международным гроссмейстером. В 1974 году успешно преодолел все ступени претендентских матчей, и в финале победил у Корчного со счетом 3:2. После всех побед, началась усиленная подготовка к матчу с Бобби Фишером, однако весной 1975 года Фишер отказался от матча, и Анатолий Карпов был провозглашён двенадцатым чемпионом мира по шахматам.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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