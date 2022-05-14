Мэрия Новосибирска отдала гектар частного сектора на Фрунзе под новую застройку

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска выделили под застройку участок муниципальной земли на улице Фрунзе, где расположен частный сектор.

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право комплексного развития территории в центре города. Под застройку отдают участок земли между ТРЦ «Сибирский Молл» и «Локомотив-Ареной».

Постановление об аукционе разместили на официальном сайте муниципалитета 12 мая. Согласно ему, победитель аукциона получит право на комплексное развитие территории в границах улицы Фрунзе, Журинского спуска и тупика Войкова в Дзержинском районе Новосибирска на общей площади более 12 тысяч квадратных метров.

На месте малоэтажных ветхих построек на участке земли между ТРЦ «Сибирский Молл» и центром «Локомотив-Арена» застройщик возведет новые высотные жилые дома. Срок сдачи домов и обустройства прилегающей территории – до мая 2027 года. При этом к 30 июня 2024 года уже должна быть оборудована площадка для строительства и снесены ветхие частные дома.

Начальная цена контракта – 4 миллиона рублей. Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории будет проводить департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Это уже второй участок муниципальной земли, отданный мэрией Новосибирска под комплексное развитие территории. Первым стала площадка почти в 8 тысяч квадратных метров в Калининском районе на улице Объединения.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске построят новый высотный ЖК на Родниках.