Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Мэрия Новосибирска отдала гектар частного сектора на Фрунзе под новую застройку

Фото Мэрия Новосибирска отдала гектар частного сектора на Фрунзе под новую застройку
Фото Мэрия Новосибирска отдала гектар частного сектора на Фрунзе под новую застройку

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска выделили под застройку участок муниципальной земли на улице Фрунзе, где расположен частный сектор.

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право комплексного развития территории в центре города. Под застройку отдают участок земли между ТРЦ «Сибирский Молл» и «Локомотив-Ареной».

Постановление об аукционе разместили на официальном сайте муниципалитета 12 мая. Согласно ему, победитель аукциона получит право на комплексное развитие территории в границах улицы Фрунзе, Журинского спуска и тупика Войкова в Дзержинском районе Новосибирска на общей площади более 12 тысяч квадратных метров.

На месте малоэтажных ветхих построек на участке земли между ТРЦ «Сибирский Молл» и центром «Локомотив-Арена» застройщик возведет новые высотные жилые дома. Срок сдачи домов и обустройства прилегающей территории – до мая 2027 года. При этом к 30 июня 2024 года уже должна быть оборудована площадка для строительства и снесены ветхие частные дома.

Начальная цена контракта – 4 миллиона рублей. Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории будет проводить департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Это уже второй участок муниципальной земли, отданный мэрией Новосибирска под комплексное развитие территории. Первым стала площадка почти в 8 тысяч квадратных метров в Калининском районе на улице Объединения.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске построят новый высотный ЖК на Родниках.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

47614
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
36237
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
34881
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
31257
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
31027
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
28248
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
24453
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках