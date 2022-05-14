Невеста из Новосибирска выиграла путешествие в программе "Четыре свадьбы"

На телеканале "Пятница" вышла очередная серия проекта "Четыре свадьбы". В программе принимала участие 18-летняя невеста Анастасия из Новосибирска.

В премьерной серии программы "Четыре свадьбы" встретились невесты из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Томска. 18-летняя Анастасия была самой младшей участницей программы.

Мастер по наращиванию ресниц выходила замуж за 24-летнего риэлтера Влада ростом 190 сантиметров. Анастасия призналась, что для поцелуя жениха ей приходится вставать на табуретку из-за маленького роста.

Конкуренткой девушки была Кристина из Владивостока, Дарья из Санкт-Петербурга и 45-летний мастер с томского завода "Сибкабель" Елена. Сначала героини побывали на свадьбе во Владивостоке, потом отправились в северную столицу.

Новосибирскую свадьбу показали третьей по счёту. Бюджет торжества составил 300 000 рублей, а стиль был "лофт". 18-летняя невеста обещала подружкам душевную атмосферу.

Девушка показала себя с хорошей стороны: на свадьбах конкуренток не язвила, благодаря чему и получила большое количество высоких баллов, заняв первое место. Приз программы она пообещала потратить на путешествие на море.

Напомним, в марте этого года другая невеста из Новосибирска Дарина показала на телеканале "Пятница" стриптиз, но это ей не помогло выиграть в проекте "Четыре свадьбы".