Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Невеста из Новосибирска выиграла путешествие в программе "Четыре свадьбы"

Фото Невеста из Новосибирска выиграла путешествие в программе "Четыре свадьбы"
Фото Невеста из Новосибирска выиграла путешествие в программе "Четыре свадьбы"

На телеканале "Пятница" вышла очередная серия проекта "Четыре свадьбы". В программе принимала участие 18-летняя невеста Анастасия из Новосибирска.

В премьерной серии программы "Четыре свадьбы" встретились невесты из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Томска. 18-летняя Анастасия была самой младшей участницей программы.

Мастер по наращиванию ресниц выходила замуж за 24-летнего риэлтера Влада ростом 190 сантиметров. Анастасия призналась, что для поцелуя жениха ей приходится вставать на табуретку из-за маленького роста.

Конкуренткой девушки была Кристина из Владивостока, Дарья из Санкт-Петербурга и 45-летний мастер с томского завода "Сибкабель" Елена. Сначала героини побывали на свадьбе во Владивостоке, потом отправились в северную столицу.

Новосибирскую свадьбу показали третьей по счёту. Бюджет торжества составил 300 000 рублей, а стиль был "лофт". 18-летняя невеста обещала подружкам душевную атмосферу.

Девушка показала себя с хорошей стороны: на свадьбах конкуренток не язвила, благодаря чему и получила большое количество высоких баллов, заняв первое место. Приз программы она пообещала потратить на путешествие на море.

Напомним, в марте этого года другая невеста из Новосибирска Дарина показала на телеканале "Пятница" стриптиз, но это ей не помогло выиграть в проекте "Четыре свадьбы".

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

47141
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34816
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
31196
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
30946
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн
30589
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
28233
Трамвай с пассажирами загорелся в Дзержинском районе Новосибирска
24422
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках