В «Мира Парке» под Новосибирском появилась скульптура «Мать»

Фото vk.com / Александра Ивлева

Под Новосибирском установили скульптуру авторства российского дизайнера Александры Ивлевой, известной как Weld Queen.

В «Мира Парке» под Новосибирском появилась скульптура, у которой можно посидеть на ручках. Творение российской художницы Weld Queen привезли в регион из Москвы 14 мая. Об этом сообщила Александра Ивлева в своих соцсетях.

В новосибирском эко-парке «Мира Парк» 14 мая появилась статуя «Мать». По задумке создателя – российской художницы Weld Queen, она олицетворяет образ созидательной силы, неизмеримой и бесконечной, как материнская любовь. И все желающие рядом с этой скульптурой могут почувствовать себя детьми.

Высота статуи – почти 3 метра, а весит она 250 килограммов. Конструктивно скульптура сделана таким образом, чтобы люди садились или ложились на руки «Матери». Инсталляция легко выдерживает вес даже взрослого человека.

На «руках» у скульптуры можно снова почувствовать себя в безопасности и вспомнить, что значит быть ребенком.

«Скульптура «Мать», «Матушка» нашла свой дом. Она переезжает в «Мира Парк» в Новосибирске. Это очень одухотворенное, гармоничное пространство, в котором «Мать» будет великолепно жить и будет рада встречать гостей. Я очень рада, что она обрела постоянный дом», – рассказала художница в соцсетях.

Также известно, что выполнена скульптура из полированной нержавеющей стали, зеркальный эффект которой позволил создать ощущение легкости конструкции.

Залезть на ручки к «Матери» и полюбоваться другими достопримечательностями парка площадью 15,5 га можно в любой день.

Отметим, художница Weld Queen («Королева Сварки») занимается арт-объектами с 2016 года. Ее работы уже успешно выставляются в России. Настоящее имя художницы – Александра Ивлева. Ей 34 года, и она отучилась на электрогазосварщика в московском политехническом колледже № 31. А применила полученные навыки девушка вот таким необычным образом.