В Новосибирске полиция не дала байкерам открыть мотосезон

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Новосибирским байкерам не дали открыть мотосезон 14 мая на площади Пименова.

Полиция помешала байкерам открыть мотосезон-2022 в Новосибирске. Организаторы не согласовали мероприятие с городскими властями.

Утром 14 мая новосибирские байкеры собрались на площади Пименова. Сегодня они должны были открыть летний мотосезон. На открытии, которое организовал мотоклуб «99 percent», планировалось проведение развлекательных и спортивных состязаний для мотоциклистов и гостей праздника. Однако в последний момент мероприятие было отменено.

«Друзья, приносим извинения за сорванное мероприятие. В любом случае поздравляем всех с открытием нашего короткого Сибирского сезона 2022. Были рады всех видеть», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Мотопарад должен был стартовать с площади перед ГПНТБ. До этого там был запланирован сбор участников в 11 часов. Однако мероприятие прервали представители районной администрации и полицейские. Они предупредили о недопустимости проведения несогласованных массовых мероприятий.

Организаторы в свою очередь заверили, что они сделали все, что от них требовалось и зависело, чтобы праздник состоялся:

«Со своей стороны организаторы предприняли все необходимые действия, чтобы праздник состоялся. Письмо в мэрию было написано в требуемые сроки», — утверждают в мотоклубе.

Некоторые мотоциклисты пожаловались, что после отмены мероприятия сотрудники ГИБДД начали массово штрафовать его участников за нарушение ПДД, а именно – за езду по тротуарам, через которые они выезжали с площади перед ГПНТБ, пишет ЧС-ИНФО.

В городской Госавтоинспекции Сиб.фм сообщили, что мероприятие было прервано не по инициативе сотрудников ГИБДД. В МВД России по Новосибирской области попросили направить в ведомство запрос, так как пока официальной информации об отмене мероприятия нет. При этом известно, что на организаторов мероприятия полицейские не стали составлять протокол, ограничившись предупреждением.

Отметим, торжественное шумное открытие и закрытие мотоциклетного сезона проходит в Новосибирске, как и в других городах России, каждый год в начале мая и, соответственно, в конце сентября. Однако из-за пандемии COVID несколько лет в Новосибирске не было праздничных мероприятий, посвященных открытию сезона.