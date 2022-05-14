В Новосибирске устроили соревнования по украшению могил

Фото Сиб.фм

Первый в России конкурс по украшению мест захоронения прошел в Новосибирске 14 мая.

В Новосибирске прошли соревнования по украшению могил. Омская команда украсила место захоронения туями и гортензиями и стала победителем. В конкурсе принимали участие три команды из разных регионов России.

Первые в России соревнования по декоративному оформлению мест захоронения прошли в Новосибирске в парке «Каменка» 14 мая. Команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за час украсить могилы, используя плитку, цветы и другие материалы.

Лучше всего с поставленной задачей справились омичи. Они взяли за основу зеленые насаждения, в частности, гортензии и тую. Участники из Новосибирска оформили могилу для урн с прахом семейной пары, а севастопольская команда украсила золотом могилу военного моряка.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске прошел чемпионат по копанию могил. Тогда победу тоже одержала команда из Омска, что позволяет предположить высокий уровень развития ритуальных услуг в этом сибирском городе.