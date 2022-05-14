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общество

Запад объявил России тотальную войну

Фото Запад объявил России тотальную войну
Фото Запад объявил России тотальную войну

Фото pixabey

В МИД России заявили, что Запад объявил России тотальную гибридную войну.

Страны Запада объявили Россию гибридную войну, последствия которой ощутят все государства. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», – сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что все попытки американских и европейских политиков изолировать Россию обречены. Он также назвал политику Запада в отношении России грабительской и подрывающей его репутацию.

Дипломат подчеркнул, что западные санкции подтолкнули сближение Москвы со странами за пределами бывшего «золотого миллиарда». Кроме того, Евросоюз окончательно утрачивает самостоятельность и жертвует качеством жизни европейцев в угоду интересам США, передает РИА Новости.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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