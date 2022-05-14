Фестиваль тюльпанов начался на Михайловской набережной Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сегодня, 14 мая, в Новосибирске стартовал фестиваль тюльпанов – рассказываем, где можно сделать самые яркие фотографии в мае.

Фестиваль тюльпанов пройдёт в Новосибирске с 14 по 22 мая. В это время любой гулящий сможет посетить фотозоны на Михайловской набережной и сделать незабываемые фотографии.

На открытии фестиваля присутствовала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она рассказала, что для мероприятия был разработан специальный дизайн, который создан для "удовольствия и созерцания".

На Михайловской набережной создана своеобразная подкова – это для удобства отдыхающих, как пояснили в мэрии Новосибирска: таким образом в центр клумбы легко пробраться, чтобы сделать фото. Количество тюльпанов с каждым годом увеличивается, в 2022-м их высажено порядка 60 000.

Напомним, одуванчики, тюльпаны и черёмуха начали цвести в Новосибирске уже в майские праздники. Сегодня цветами украшены все районы столицы Сибири.