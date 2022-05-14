Жительница Новосибирска пожаловалась на отказ дать лекарства ребёнку со сломанной рукой в больнице

Коллаж Сиб. фм: фото "Инцидент Новосибирск"

Катерина Гельдт из Новосибирска рассказала, что привезла 6-летнюю дочь в травмпункт в Городскую детскую клиническую больницу скорой помощи на Красном проспекте, но там девочке оказали помощь только спустя 4,5 часа. При этом ребёнку отказали дать даже таблетку от головной боли.

Как рассказывает Катерина Гельдт, беда с её дочкой случилась 12 мая: 6-летняя девочка повредила локтевой сустав. Вместе с ребёнком мать отправилась в детское отделение травматологии на Красный проспект. Там была огромная очередь, и ждать приёма пришлось 4,5 часа.

"Это просто безобразие, принимаются пациенты как попало. Даже годовалый ребёнок, и тот, кого привезли на скорой 2-3 часа провели в очереди, – поделилась своими наблюдениями Катерина в паблике "Инцидент Новосибирск". — Работают два штатных травматолога, периодически уходят на операции. Через 2 часа пребывания там подключился заведующий. Воды купить негде, нет по близости ни автоматов, ни магазинов, а это центр".

Больше всего измученную очередью мать поразило, что её ребёнку отказали выдать таблетку от головы, отправляя в аптеку.

"Мы в 21 веке или как, можно хотя бы автомат с водой поставить? Приехали в 19:30, уехали почти в 00", – возмущена Катерина.

Напомним, в начале этого года много шуму наделала история, когда в Детскую клиническую больницу №1 не приняли трёхлетнюю девочку с температурой.