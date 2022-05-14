Зоозащитница из Бердска заколотила 30 собак в будках

Фото vk.com / Алена Ищенко

У зоозащитницы из Бердска изъяли 33 собак. Женщина заколотила псов в будках и кормила их хлебом.

Новосибирские волонтеры нашли в Бердске «концлагерь» для животных. Местная зоозащитница держала в доме несколько десятков собак. Сейчас в отношении нее могут возбудить уголовное дело, рассказала Сиб.фм волонтер Алена Ищенко.

«В течении трех дней волонтеры Новосибирска изымали собак в городе Бердск, итог: 33 собаки! 14 кобелей и 19 сук», – написали зоозащитники.

Новосибирский волонтер-зоозащитник рассказала, что им пришлось спасать собак из «концлагеря», который у себя дома устроила их «коллега по цеху». По словам волонтеров, женщина страдает расстройствами психики – она взяла под опеку несколько десятков бродячих псов, но ухаживала за ними специфически.

«У меня только один вопрос: когда это все кончится? Сегодня вечером сообщение в чате «Спасаем собак из концлагеря. Срочно. Они заколочены в будках, истощены. Нужны кураторы, передержки!». Брать некуда, а не брать нельзя», – рассказала Алена Ищенко.

«Концлагерь» для бездомных животных появился в Бердске. Местная жительница вместе со своим мужем взяла домой больше 30 сук и кобелей. По словам волонтеров, животные жили в заколоченных будках, в печке и даже не выходили на улицу из дома. Помещения пропахли собачьими испражнениями. Сами собаки покрылись колтунами, пропитанными фекалиями и мочой. За время заточения животные отвыкли от людей.

Волонтерам с помощью полиции удалось изъять у женщины животных. Сейчас спасенных собак взяли на передержку волонтеры из Новосибирска и Бердска. Им предстоит долгая реаблитация.

«Впереди грумер, лечение, восстановление, социализация, стерилизация, обработка от паразитов и поиск добрых и любящих хозяев», – написала волонтер в соцсети «ВКонтакте».

Алена Ищенко уверена, что у женщины, которая спасала собак от уличной жизни, запирая в зловонных клетках, есть проблемы с ментальным здоровьем.

Примечательно, что одного из псов, которого забрала к себе соседка жительницы Бердска, хозяйка животного забрала обратно ночью – для этого она перелезла через забор на территорию чужого участка.

Что стало с собакой, неизвестно. А вот любительнице спасать бездомных псов грозит уголовное наказание по статье о жестоком обращении с животными, уверена волонтер Алена Ищенко.