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1 865 случаев ВИЧ зарегистрировали в Новосибирской области в 2021 году

Фото 1 865 случаев ВИЧ зарегистрировали в Новосибирской области в 2021 году
Фото 1 865 случаев ВИЧ зарегистрировали в Новосибирской области в 2021 году

Фото pixabay.com

Ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области остаётся напряжённой, в 2021 году зарегистрировано 1 865 случаев заражения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ежегодно в третье воскресенье мая во всём мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. В 2022 году он выпал на 15 мая.

На сегодняшний день профилактических прививок и лекарств, позволяющих полностью вывести вирус из организма, не существует. Главным способом борьбы остаётся профилактика.

В Новосибирской области ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией по-прежнему напряжённая, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В 2021 году в области зарегистрировали 1 865 случаев ВИЧ-инфицирования, показатель заболеваемости составил 66,7 на 100 000 населения, что ниже показателя 2020 года на 4,4 % и ниже среднемноголетнего уровня за предшествующие 5 лет на 42,4 %.

«Основными путями заражения ВИЧ-инфекцией остаются половой и парентеральный (при совместном немедицинском внутривенном употреблении наркотиков и других психоактивных веществ с ВИЧ-положительным партнёром)», — отметили в ведомстве.

Единственный способ определить ВИЧ-статус — сдать специальный анализ крови. Сделать это можно бесплатно в любой поликлинике по месту жительства или в Центре СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» на ул. Ольги Жилиной. Телефон «горячей линии» 8 (383) 218-20-38.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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ВИЧ
Новосибирская область
Роспотребнадзор
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