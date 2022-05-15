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До полумарафона «Забег.РФ» в Новосибирске осталась неделя

Фото До полумарафона «Забег.РФ» в Новосибирске осталась неделя
Фото До полумарафона «Забег.РФ» в Новосибирске осталась неделя

Фото предоставлено организаторами

22 мая в Новосибирске пройдёт полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ», на старт выйдут более 1,5 тыс. легкоатлетов. Участие может принять любой желающий от 6 лет.

В следующее воскресенье, 22 мая, в Новосибирске в шестой раз пройдёт пройдёт полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ». В 13:00 на старт на площади Пименова выйдут более 1,5 тыс. легкоатлетов, будут присутствовать почётные гости.

Несмотря на название соревнований, пробежать можно несколько дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет.

«Забег.РФ» пройдёт в 85 городах по всей России — от Камчатки до Калининграда, но в Новосибирске будет особенным, поскольку состоится отдельный старт для участников в дисциплине «Скандинавская ходьба». Сегодня это направление официально внесено в регламент. Узнать о соревнованиях подробнее можно по ссылке.

Напомним, что в 2021 году в полумарафоне «Забег.РФ» в сибирской столице приняли участие почти 2,5 тысячи человек. Для болельщиков работала фан-зона, где можно было сделать массаж и аквагрим, а также попрыгать на батутах и позаниматься на спортивных тренажёрах.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Новосибирск
забег
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