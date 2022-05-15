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Мартемьянов останется главным тренером ХК «Сибирь» в сезоне-2022/2023

Фото Мартемьянов останется главным тренером ХК «Сибирь» в сезоне-2022/2023
Фото Мартемьянов останется главным тренером ХК «Сибирь» в сезоне-2022/2023

ХК "Сибирь"

Андрей Мартемьянов продолжит работу в качестве главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в следующем сезоне.

ХК «Сибирь» объявил, что сохранил контракт с главным тренером новосибирских хоккеистов Андреем Мартемьяновым. Он продолжит возглавлять «Сибирь» в сезоне-2022/2023.

«Руководство хоккейного клуба «Сибирь» подвело итоги сезона-2021/2022 и оценило выступление команды, а также работу тренерского штаба. Принято решение, что главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу в «Сибири» в сезоне-2022/2023, однако в тренерском штабе произойдут изменения», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

59-летний Андрей Мартемьянов возглавляет новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» с апреля 2021 года. Контракт с ним был подписан по схеме «1+1».

Напомним, в минувшем сезоне «Сибирь» заняла шестое место в регулярном чемпионате Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «КХЛ». В плей-офф клуб уступил уфимской команде «Салават Юлаев» в серии первого раунда со счетом 1-4.

Ранее Сиб.фм писал, как главный тренер «Сибири» Мартемьянов прокомментировал поражение «Салавату Юлаеву».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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