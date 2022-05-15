Новосибирский зоопарк 15 мая открывает летний сезон

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Зоопарк имени Ростислава Шило в Новосибирске в это воскресенье, 15 мая, открывает летний сезон традиционным праздником — Днём медведя.

В это воскресенье, 15 мая, в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило проходит открытие летнего сезона. Старт ему традиционно даёт День медведя.

До 19:00 посетителей ждут: праздничная программа, гигантские медведи, с которыми можно сделать фото, а также зоовикторины и другие тематические игры и конкурсы.

Кроме того, на территории зоопарка открыта полевая кухня, где можно попробовать мишкину кашу и вкусный чай из настоящего дровяного самовара. В 16:00 состоится показательное кормление главных героев праздника — белых медведей Кая и Герды‍.

Напомним, что в 2021 году Герде исполнилось 14 лет. В зоопарке она появилась в 2008 году и с тех пор стала мамой нескольких медвежат.