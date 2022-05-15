Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский зоопарк 15 мая открывает летний сезон

Фото Новосибирский зоопарк 15 мая открывает летний сезон
Фото Новосибирский зоопарк 15 мая открывает летний сезон

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Зоопарк имени Ростислава Шило в Новосибирске в это воскресенье, 15 мая, открывает летний сезон традиционным праздником — Днём медведя.

В это воскресенье, 15 мая, в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило проходит открытие летнего сезона. Старт ему традиционно даёт День медведя.

До 19:00 посетителей ждут: праздничная программа, гигантские медведи, с которыми можно сделать фото, а также зоовикторины и другие тематические игры и конкурсы.

Кроме того, на территории зоопарка открыта полевая кухня, где можно попробовать мишкину кашу и вкусный чай из настоящего дровяного самовара. В 16:00 состоится показательное кормление главных героев праздника — белых медведей Кая и Герды‍.

Фото Новосибирский зоопарк 15 мая открывает летний сезон 2

Напомним, что в 2021 году Герде исполнилось 14 лет. В зоопарке она появилась в 2008 году и с тех пор стала мамой нескольких медвежат.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

Новосибирский зоопарк
Новосибирск
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

55969
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
24739
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23919
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу
17374
В Новосибирской области нашли боеприпас времён Первой мировой войны
15249
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
14028
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
12708
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья