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Полностью раздетого юношу заметили у торгового центра в Новосибирске

Фото Полностью раздетого юношу заметили у торгового центра в Новосибирске
Фото Полностью раздетого юношу заметили у торгового центра в Новосибирске

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54 Black»

В Новосибирске около торгового центра «Молодёжный» увидели молодого человека без одежды и белья.

Днём 15 мая в Октябрьском районе был замечен полностью раздетый юноша. Молодой человек без одежды и со спущенным нижним бельём какое-то время находился рядом с торговым центром «Молодёжный», который расположен недалеко от станции метро «Золотая нива». Очевидцы успели запечатлеть предпочитающего минимум одежды новосибирцы на видео: запись опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«У торгового комплекса «Молодёжный» сегодня слишком раскрепощённо. Какой город, такие и сладости»,

— такими словами сопроводили ролик.

На кадрах видно, как полностью обнажённый, но в надвинутых на глаза солнцезащитных очках молодой человек периодически встряхивает свой половой орган, не прикрытый нижним бельём.

В комментариях к публикации некоторые из горожан предположили, что юноша находится под воздействием наркотических веществ.

«Как страшно, у меня ребёнок ходит по этой дороге в школу», «По-моему, парню и 18 нет, очень уж молодо выглядит», — отметили новосибирцы.

Напомним, в январе Сиб.фм рассказывал о новосибирце, который решил разгромить ломбард в полностью раздетом виде.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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