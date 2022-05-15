Премьера фильма Анны Ефимцевой «Твой лес» пройдёт 19 мая в Новосибирске

Фото предоставлено организаторами показа

19 мая в Новосибирске состоится премьера документального фильма «Твой лес» Творческой мастерской Анны Ефимцевой.

Это уже второй фильм Анны, первый, «Быть женщиной» увидел свет в феврале 2021 года. Показ пройдет в кинотеатре «Победа», ул. Ленина, 7, сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.

Оба фильма объединены в один проект – серию фильмов «Кино о тебе». Режиссер, автор идеи и сценария, продюсер – Анна Ефимцева. В каждом фильме несколько героинь. «Твой лес» объединяет 10 историй. На протяжении фильма 10 женщин из разных городов России рассказывают о себе, раскрываясь зрителям с разных сторон.

Съемки проходили в разных городах страны с сентября 2021 года по март 2022 года. География съемок очень обширна – от Семинского перевала Алтая до пляжей Тихого океана. Было отснято более 30 часов видео материала, из которого съемочная команда смонтировала каждой героине личный фильм, не для публичного просмотра. Зрителям на премьере в «Победе» будет показан итог проекта – «Твой лес», фильм-компиляция личных фильмов участниц, жизни каждой героини, пропущенная через призму восприятия автора проекта Анны Ефимцевой. Работа над его сценарием заняла 2 месяца.

Режиссер проводит своих героинь, а следом за ними и зрителей, через метафорический лес с целью исследовать свои природные черты и корни. Это древний, первоначальный лес, где сказки заканчиваются хорошо, но путь опасен – зубы у волка острые, а Баба Яга не похожа на родную бабушку. Участницы проекта в кадре честно рассказывают о себе, своей жизни, раскрывая ее разные грани – тайны рода, притяжение любви, ценность самореализации, безграничность выбора. Получилась немного притча, немного сказка, немного – интервью, своеобразный взгляд на современную женщину через извечные архетипы. Плавное и красивое авторское кино о женском пути может стать для зрителей отправной точкой для погружения в себя, точкой переоценки ценностей.

Среди героинь психологи, предпринимательницы, преподаватели и даже – участница Олимпийских игр. Все они многогранны и проявили себя в разных сферах деятельности.

Начало фильма в 19:00, но зрителей ждем к 18:00 в «Победе». Их ждет насыщенная программа перед показом.

Музыка от мультиинструменталиста Артура Вшивкова;

Показ эксклюзивной коллекции из центра Сибири Union;

Бренд «Leleya» от дизайнера Оксаны Захаровой покажет симбиоз урбанизации и природных кодов;

Ответы на ваши запросы через метафорические карты;

Welcome-drink;

Знакомство с героинями, и встреча с режиссёром и автором проекта «Кино о тебе» Анной Ефимцевой.

После премьерного показа состоится обсуждение с режиссером и героинями фильма.

Анна Ефимцева, режиссер, автор идеи и сценария: «Самопознание и саморазвитие – моя основная цель. В моем авторском проекте «Кино о тебе» я прежде всего режиссер и прежде всего стараюсь создавать смыслы. Всегда хочу заглянуть глубже, чем внешняя оболочка.

«В мире 7 миллиардов человек, чуть меньше половины из них – женщины. И каждая – уникальна и неповторима. Все мои проекты – это эксперименты по пробуждению к истинной природе, осознанию собственной неповторимости и ценности. Для этого я использую известные мне виды искусств. Мои героини фотографируются, снимаются в кино, поют, танцуют и читают стихи. Я как проектор демонстрирую каждую личность и вижу ее уникальность, а мои проекты это способ показать ее всему миру!»

Для справки:

Анна Ефимцева — автор проектов для женщин: кинопроект «Кино о тебе», фотовыставки «Природа женщины», шоу личных историй «Чего хотят женщины». Организатор художественных и корпоративных мероприятий в Новосибирске и других городах России, режиссёр многих мероприятий TEDxNovosibirsk, автор проекта «Кутеж по-русски».