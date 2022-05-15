Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Премьера фильма Анны Ефимцевой «Твой лес» пройдёт 19 мая в Новосибирске

Фото Премьера фильма Анны Ефимцевой «Твой лес» пройдёт 19 мая в Новосибирске
Фото Премьера фильма Анны Ефимцевой «Твой лес» пройдёт 19 мая в Новосибирске

Фото предоставлено организаторами показа

19 мая в Новосибирске состоится премьера документального фильма «Твой лес» Творческой мастерской Анны Ефимцевой.

Это уже второй фильм Анны, первый, «Быть женщиной» увидел свет в феврале 2021 года. Показ пройдет в кинотеатре «Победа», ул. Ленина, 7, сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.

Фото Премьера фильма Анны Ефимцевой «Твой лес» пройдёт 19 мая в Новосибирске 2

Оба фильма объединены в один проект – серию фильмов «Кино о тебе». Режиссер, автор идеи и сценария, продюсер – Анна Ефимцева. В каждом фильме несколько героинь. «Твой лес» объединяет 10 историй. На протяжении фильма 10 женщин из разных городов России рассказывают о себе, раскрываясь зрителям с разных сторон.

Съемки проходили в разных городах страны с сентября 2021 года по март 2022 года. География съемок очень обширна – от Семинского перевала Алтая до пляжей Тихого океана. Было отснято более 30 часов видео материала, из которого съемочная команда смонтировала каждой героине личный фильм, не для публичного просмотра. Зрителям на премьере в «Победе» будет показан итог проекта – «Твой лес», фильм-компиляция личных фильмов участниц, жизни каждой героини, пропущенная через призму восприятия автора проекта Анны Ефимцевой. Работа над его сценарием заняла 2 месяца.

Режиссер проводит своих героинь, а следом за ними и зрителей, через метафорический лес с целью исследовать свои природные черты и корни. Это древний, первоначальный лес, где сказки заканчиваются хорошо, но путь опасен – зубы у волка острые, а Баба Яга не похожа на родную бабушку. Участницы проекта в кадре честно рассказывают о себе, своей жизни, раскрывая ее разные грани – тайны рода, притяжение любви, ценность самореализации, безграничность выбора. Получилась немного притча, немного сказка, немного – интервью, своеобразный взгляд на современную женщину через извечные архетипы. Плавное и красивое авторское кино о женском пути может стать для зрителей отправной точкой для погружения в себя, точкой переоценки ценностей.

Фото Премьера фильма Анны Ефимцевой «Твой лес» пройдёт 19 мая в Новосибирске 3

Среди героинь психологи, предпринимательницы, преподаватели и даже – участница Олимпийских игр. Все они многогранны и проявили себя в разных сферах деятельности.

Начало фильма в 19:00, но зрителей ждем к 18:00 в «Победе». Их ждет насыщенная программа перед показом.

  • Музыка от мультиинструменталиста Артура Вшивкова;
  • Показ эксклюзивной коллекции из центра Сибири Union;
  • Бренд «Leleya» от дизайнера Оксаны Захаровой покажет симбиоз урбанизации и природных кодов;
  • Ответы на ваши запросы через метафорические карты;
  • Welcome-drink;
  • Знакомство с героинями, и встреча с режиссёром и автором проекта «Кино о тебе» Анной Ефимцевой.

После премьерного показа состоится обсуждение с режиссером и героинями фильма.

Анна Ефимцева, режиссер, автор идеи и сценария: «Самопознание и саморазвитие – моя основная цель. В моем авторском проекте «Кино о тебе» я прежде всего режиссер и прежде всего стараюсь создавать смыслы. Всегда хочу заглянуть глубже, чем внешняя оболочка.

«В мире 7 миллиардов человек, чуть меньше половины из них – женщины. И каждая – уникальна и неповторима. Все мои проекты – это эксперименты по пробуждению к истинной природе, осознанию собственной неповторимости и ценности. Для этого я использую известные мне виды искусств. Мои героини фотографируются, снимаются в кино, поют, танцуют и читают стихи. Я как проектор демонстрирую каждую личность и вижу ее уникальность, а мои проекты это способ показать ее всему миру!»

Для справки:

Анна Ефимцева — автор проектов для женщин: кинопроект «Кино о тебе», фотовыставки «Природа женщины», шоу личных историй «Чего хотят женщины». Организатор художественных и корпоративных мероприятий в Новосибирске и других городах России, режиссёр многих мероприятий TEDxNovosibirsk, автор проекта «Кутеж по-русски».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
кино
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

65093
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
24879
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
24023
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу
17463
В Новосибирской области нашли боеприпас времён Первой мировой войны
16204
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
14071
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
12761
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья