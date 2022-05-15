Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»

Фото с сайта pixabay.com, носят иллюстративный характер

О ключевых событиях, произошедших в ходе 81-го дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Сколько продлятся антироссийские санкции?

На текущий момент сохранение санкций, введённых против России, продолжают поддерживать все страны-участницы Североатлантического альянса. Удерживание ограничений продолжится до тех пор, пока это необходимо. Об этом 15 мая заявил на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Каждый член альянса хочет как можно скорее положить конец этой войне. Но мы также полны решимости продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности, сохранять санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию столько времени, сколько потребуется», —

цитирует политика ТАСС.

Также Энтони Блинкен подчеркнул, что как сами США, так и их союзники и партнёры сосредоточены на «как можно более решительной поддержки на поле боя и за любым столом переговоров» в отношении Украины.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов высказался о том, что милитаризация Украины западными странами — прямая угроза «европейской и глобальной безопасности».

Как расценивают победу Украины в «Евровидении»?

В 2022 году победителем в музыкальном конкурсе «Евровидение» стала фолк-рэп-группа Kalush Orchestra из Украины. Их выступление с песней Stefania набрало 192 балла по результатам голосования жюри, и ещё 439 баллов от зрителей.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный», —

поздравил музыкантов с победой Владимир Зеленский.

По мнению официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, победа Украины лишь дополняет картину происходящего вокруг этой страны.

«Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — приводит слова Захаровой РБК.

Второе место в песенном конкурсе заняла Великобритания, на третью строчку поставили Испанию. Музыканты России в 2022 году не смогли принять участие в конкурсе.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 15 мая, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.