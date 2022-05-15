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В Новосибирске троллейбус №13 с 16 мая возобновит движение по старому маршруту

Фото В Новосибирске троллейбус №13 с 16 мая возобновит движение по старому маршруту
Фото В Новосибирске троллейбус №13 с 16 мая возобновит движение по старому маршруту

Фото Екатерины Носовой / 2ГИС

Троллейбус № 13 в Новосибирске возобновит движение по старому маршруту 16 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 16 мая, в Новосибирске откроется проезд по улице Писарева. Речь идёт об участке между улицами Татарской и Семьи Шамшиных. В связи с этим троллейбус № 13, следующий от остановки «Ул. Учительская» до станции метро «Речной вокзал», вернётся на прежний маршрут, предупредили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что схему движения троллейбуса пришлось скорректировать из-за реконструкции теплосети на Писарева. Фирма-подрядчик «СтройЭнергоРесурс» сообщила, что все строительно-монтажные работы будут завершены 15 мая.

В настоящее время специалисты МУП «НЭСКО» восстанавливают систему контактной сети.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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троллейбус
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