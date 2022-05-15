В Новосибирске заканчивается подготовка к пробной заливке льда на поле нового ЛДС

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Подготовка поля нового ЛДС к пробной заливке льда в Новосибирске завершается, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

14 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, как продвигается строительство крупнейшего инфраструктурного объекта региона — ледового дворца спорта (ЛДС) на левом берегу Новосибирска.

По его словам, уже близка к завершению подготовка к пробной заливке льда на основной арене.

«На ледовой арене монтируется огромное количество инженерных систем, километры воздуховодов, труб, проводов, но самая главная для любой хоккейной арены — система подготовки льда. Сегодня заканчиваются работы по монтажу трубок ледового поля. <...> Через неделю на основной арене начнётся заливка финишного слоя бетона, на котором впоследствии будет нанесён логотип [хоккейного] клуба «Сибирь», разметка самого поля. По сути дела, подготовка к пробной заливке льда находится на финишной прямой», — сказал глава региона.

Власти не отказываются от намерений сдать ЛДС в эксплуатацию в текущем году и ориентируются на первые тестовые игры в ноябре, добавил губернатор.

Помимо обустройства ледового поля, строители занимаются утеплением и монтажом системы хладоснабжения, перегородок, систем отопления, дымоудаления, вентиляции и слаботочных систем, а также выполняют отделочные работы и заканчивают остекление отдельно стоящих зданий входных групп и монтаж кабин лифтов.

Активно идут работы и снаружи ЛДС, началась отсыпка площадки рядом со зданием. Сиб.фм ранее писал, что готовность парка возле новой ледовой арены достигла 65 %.

Также создаются подъездные пути к спортивному комплексу и строится станция метро «Спортивная».