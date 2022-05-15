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общество

В Новосибирской области первого замглавы ГУФСИН уволили в связи с утратой доверия

Фото В Новосибирской области первого замглавы ГУФСИН уволили в связи с утратой доверия
Фото В Новосибирской области первого замглавы ГУФСИН уволили в связи с утратой доверия

Фото с сайта 76.fsin.gov.ru

Первого заместителя начальника ГУФСИН по Новосибирской области Евгения Попова уволили в связи с утратой доверия.

Первый заместитель начальника ГУФСИН по Новосибирской области Евгений Попов уволен с должности в связи с утратой доверия. Известно, что он нарушил Федеральный закон «О противодействии коррупции» в части конфликта интересов.

До того, как стать заместителем главы новосибирского управления, Попов занимал аналогичную должность в ГУФСИН по Алтайскому краю, а затем был главой ГУФСИН по Ярославской области. Карьеру в уголовно-исполнительной системе он начал с 1995 года.

Напомним, что главой ГУФСИН по Новосибирской области в начале марта 2022 года стал Алан Купеев, ранее занимавший пост начальника управления по Архангельской области.

Прежний глава регионального ГУФСИН Андрей Попето, назначенный в 2019 году, был переведён на аналогичную должность в Красноярский край.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

увольнение
Новосибирская область
ГУФСИН
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