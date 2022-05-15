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общество

Жители Новосибирска возмутились громкой музыкой с теплохода на Оби

Фото Жители Новосибирска возмутились громкой музыкой с теплохода на Оби
Фото Жители Новосибирска возмутились громкой музыкой с теплохода на Оби

Скриншот из видео в сообществе «Инцидент Новосибирск»

Новосибирцы пожаловались на теплоход с громкой музыкой, плавающий ночью по Оби.

Ночь с 14 на 15 мая стала для новосибирцев, живущих в непосредственной близости от реки Обь, по-настоящему громкой. Горожане рассказали, что ночью по воде от Речного вокзала до Бугринского моста плавал теплоход, музыку с которого слышали жители всех расположенных неподалёку домов. По словам новосибирцев, из-за такого мелодичного сопровождения не всем удалось заснуть вовремя.

Видео, на котором запечатлено судно, опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск». На записи видно, как по Оби движется белый теплоход, с которого разносится одна из композиций исполнителя Скриптонит.

Как уточнили в публикации, один из жильцов дома утром 15 мая обратился к оператору речных прогулок «Речфлот Новосибирск». Там ему объяснили, что указанный теплоход был взят в аренду частным заказчиком, а также уточнили, что «все теплоходы шумят до 22».

«Но на этом видео мы видим обратное», — подчеркнул автор видео.

Напомним, прогулочные теплоходы по Оби запустили с 29 апреля. В этом году пассажирская навигация открыла сезон на два дня раньше обычного из-за тёплой погоды.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
река Обь
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