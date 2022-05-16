Альпинист Суходеев покорил Эверест с флагом Новосибирской области

Фото со страниц Константина Суходеева и Александра Бестужева ВКонтакте

Альпинист из Новосибирска Константин Суходеев поднялся на вершину Эвереста.

15 мая новосибирский альпинист Константин Суходеев достиг верхней точки Эвереста. Вершина горы находится на высоте почти девяти тысяч метров. 15 мая Константин Суходеев вместе с членами экспедиции поднялся на вершину горы, известную так же как Джомолунгму.

«Ну вот и сходили на крышу мира, Сагарматху, или Джомолунгму, или Эверест 8848м. Классно, что всё получилось», —

написал он на своей странице ВКонтакте, опубликовав несколько сделанных на вершине кадров.

В комментариях к фотографиям жители Новосибирска поддержали и поздравили горного туриста с покорением очередной вершины.

«С Горой!», «С удачей и победой духа над плотью!», — написали новосибирцы.

Также на вершине развернули флаг спортивно-профессионального клуба «Успех»: информация об этом появилась на странице клуба и в соцсетях депутата Совета депутатов Новосибирска Александра Бестужева.

Экспедиция к Эвересту, в состав которой вошёл новосибирский альпинист Константин Суходеев, продолжалась около месяца: туристы двигались к вершине с апреля 2022-го. Одним из участников команды стал итальянский паралимпиец Андреа, в копилке которого два серебра по бегу и велосипедному спорту.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как альпинисты могут помочь в благоустройстве города. Например, Сибирская генерирующая компания планирует привлечь промышленных альпинистов к ремонту Октябрьского моста.