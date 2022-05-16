Андрей Травников потребовал результативности контроля качества ремонта дорог

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В еженедельном оперативном совещании под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом о проверке гарантийных обязательств выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Одним из приоритетов для Правительства Новосибирской области являются мероприятия по усилению контроля качества выполняемых дорожно-строительных работ. В целях снижения объёма гарантийных замечаний в период эксплуатации дорог усилен контроль при выполнении, освидетельствовании и приёмочном контроле выполненных работ. Работы, выполненные с нарушением отраслевых документов, не подлежат приёмке и оплате, нарушения подрядчики устраняют за свой счёт, с проведением повторной приёмки работ. Контроль качества выполняемых дорожно-строительных работ и выявление дефектов на гарантийных объектах будут продолжены в течении всего дорожно-строительного сезона.

Губернатор Андрей Травников отметил, что в Новосибирской области 2022 год, объявленный Годом качества работ в дорожном хозяйстве, должен привести к видимым результатам, не остаться формальным мероприятием. Также глава региона поддержал расширение участия независимого строительного контроля в дорожных работах и предложение о дополнительном обучении подрядчиков и муниципальных заказчиков.

На областных дорогах общий объём проведённых в 2021 году испытаний превысил объём 2020 года на 21%. В 2021 году было отобрано и испытано 1610 проб (образцов) строительных материалов, тогда как в 2020 году – 1331 испытание. В дальнейшем этот объём продолжит расти в связи со введением новых нормативных документов по контролю качества дорожных материалов, переходом на новые национальные стандарты по асфальтобетонам, а также мероприятиями по усилению контроля качества.

Независимым контролем минтранса в 2021 году было проверено 326 объектов, на 221 из которых были замечания к объёму и качеству выполненных работ, а также к представленной исполнительной документации. Основная часть выявленных замечаний устранялись оперативно, в ходе подготовки к сдаче объекта в эксплуатацию.

В адрес государственного и муниципальных заказчиков министерством были направлены требования о принятии административных мер по завершению устранения замечаний независимого контроля на 75 объектах в срок до 01.06.2022. В составе указанных проверок независимого контроля минтранса было проверено 117 объектов, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также финансируемых по федеральной ведомственной целевой программе, согласно которым замечания отсутствовали на 34 объектах, с замечаниями – 83 объекта.

В 2021 году по объектам ремонта г. Новосибирска, финансирование по которым в объёме 278 млн рублей было предусмотрено согласно поручению Губернатора Андрея Травникова, контроль сотрудниками министерства производился как во время производства работ, так и независимым контролем после их завершения. В рамках контроля за данными объектами ремонта г. Новосибирска, были проверены 89 объектов, на 74 из которых были выявлены замечания к качеству выполненных дорожно-строительных работ. По 67 объектам мэрией г. Новосибирска представлены документы по устранению выявленных замечаний.

Всего сейчас на гарантии у подрядных организаций находятся 810 объектов, из них: 422 объекта, выполненных на местной сети в муниципальных районах и городских округах, 364 объекта приоритетного проекта БКД, а также 24 объекта, расположенных на региональных и межмуниципальных автодорогах Новосибирской области.

В целях повышения квалификации муниципальных служащих минтрансом Новосибирской области продолжена практика обучения на базе Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров СГУПС. В 2019-2022 годах организовано обучение 292 специалистов, отвечающих за контроль выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения по программе «Контроль качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог».