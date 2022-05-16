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Банк «Открытие» упростил оформление справок для корпоративных клиентов

Фото Банк «Открытие» упростил оформление справок для корпоративных клиентов
Фото Банк «Открытие» упростил оформление справок для корпоративных клиентов

Фото: Банк «Открытие»

Самые популярные справки о наличии и состоянии счетов теперь можно получить в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» за пять минут. Сервис будет интересен клиентам, предоставляющим отчетность в ФНС и другие госорганы.

Для заказа уже доступны справки об оборотах, остатках, наличии картотеки, наличии открытых и закрытых счетов, об ограничениях на платежи и пр. Если клиенту нужен бумажный эквивалент справки, достаточно выбрать офис банка для его получения, дождаться уведомления о готовности и забрать оригинал, сэкономив время на ожидании в офисе.

В ближайших планах банка «Открытие» – добавить в интернет-банк возможность подписания справок усиленной квалифицированной электронной подписью, что еще больше упростит взаимодействие клиентов с государственными органами.

«Банк «Открытие» выдает тысячи справок о состоянии счетов, но большинству клиентов достаточно электронной версии документа для отправки в налоговую или другие контролирующие органы. Предоставляя справки онлайн, мы не только оптимизируем бизнес-процессы клиента, но и заботимся об окружающей среде», – рассказал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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