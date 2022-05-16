Банк ВТБ перезапускает программу лояльности

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Теперь клиенты банка смогут получать кешбэк за покупки в трех популярных категориях в единой системе вознаграждения. Мультибонусами можно будет оплатить покупки в каталоге программы лояльности, сообщила пресс-служба банка ВТБ (ПАО).

ВТБ обновил программу лояльности для клиентов – физических лиц. Это позволит упростить систему начисления вознаграждений. Вместо шести опций лояльности с разными условиями клиенты банка будут получать кешбэк в трех наиболее востребованных категориях.

Клиентам массового сегмента будет начисляться 2% в виде бонусов за покупки в супермаркетах, ресторанах и кафе, в том числе сервисах доставки продуктов и готовых блюд, и оплату картой городского и пригородного транспорта и такси.

Владельцы пакета «Привилегия» будут получать за покупки в таких же категориях 3%.

Для клиентов сегмента «Прайм» предусмотрен кешбэк 4% в магазинах одежды и обуви, супермаркетах и ресторанах.

Для зарплатных клиентов размер бонусных начислений в перечисленных категориях будет выше на 0,5%. Все владельцы карт банка смогут получить повышенный кешбэк в магазинах партнеров – до 50%.

Банк также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров. При переходе на новые условия программы все существующие накопления в бонусах, милях и бонусных рублях сохранятся и будут конвертированы в мультибонусы по курсу один к одному. Их по-прежнему можно использовать для оплаты товаров и услуг на маркетплейсе программы.

«В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь наша программа лояльности – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным», — объяснил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом банка.

Чтобы стать участником обновленной программы лояльности, новым клиентам или тем, кто ранее получал вознаграждения по любой из опций, необходимо нажать кнопку «Подключить» в ВТБ Онлайн и зарегистрироваться либо подтвердить переход на новую программу. Процедура регистрации новых клиентов занимает до трех дней.