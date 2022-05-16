Друзей погибшего в результате стрельбы в Мошково Векила Абдуллаева требуют отправить в колонию общего режима

Фото Игоря Николаева

В Октябрьском районном суде Новосибирска закончили рассматривать уголовное дело троих друзей застреленного автоинспектором Векила Абдуллаева. Вину Илькин Исмаилов и братья Курбановы так и не признали, но им грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Илькин Исмаилов, Руслан Курбанов и Турал Курбанов прославились на всю страну ровно год назад: тогда в Мошково около придорожного кафе произошёл конфликт с сотрудниками ДПС. Инспектор Александр Гусев случайно выстрелил, от этого Векил Абдуллаев скончался.

Вокруг этого дела было очень много шума. Сначала гаишника отправили в СИЗО, но общественность была на его стороне. Тогда всё перевернулось с ног на голову, и в октябре на скамье подсудимых оказалась тройка друзей.

Им вменили 2 преступных эпизода – "Разбой", а также оскорбление и сопротивление полицейским, который квалифицировали по 318 и 319 статьям УК РФ.

В процессе все трое категорически отказывались признавать вину, утверждая, что дело сфабриковано. Однако это не помешало пройти стадию прений и приблизиться к приговору. На последнем заседании стало понятно, что Курбановым и Исмаилову грозят солидные сроки.

"Гособвинитель запросил для Руслана Курбанова 12 лет лишения свободы с ограничением на один год, штраф 250 тысяч рублей. У Турала Курбанова – одна статья – 7 лет лишения свободы, 200 тысяч штрафа и ограничение – один год,

– рассказали Сиб.фм в суде. – Исмаилову – 4 года и 2 месяца. Для всех наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима".

Последнее слово будет за судом: оглашение приговора назначено на 23 мая.