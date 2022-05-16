Как извлечь клеща у ребёнка, если до больницы далеко: 3 простых способа выкрутить кровососа из кожи

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Если клещ укусил вас, необходимо как можно быстрее извлечь паразита из кожи. Долгое пребывание клеща на теле увеличивает вероятность инфицирования. Как правильно вытащить клеща без угрозы для здоровья – расскажет Сиб.фм.

Правила извлечения клеща

При укусе клеща, следует как можно быстрее обратиться в больницу, однако, если такой возможности нет, необходимо извлечь клеща из кожи своими силами. Для безопасного удаления паразита с тела нужно соблюдать следующий ряд правил:

Не берите насекомое голыми руками;

Не вытаскивайте его за брюшко;

Не ковыряйте место укуса острым предметом;

Не дергайте резко;

Не прижигайте огнем или сигаретой;

Не смазывайте рану маслом или же другими похожими жидкостями;

Не вытаскивайте паразита пальцами.

Как вытащить клеща с помощью пинцета или нитки?

Возьмите нитки и сделайте петельку, которой можно охватить клеща. При расположении петли поблизости к хоботку насекомого нужно затянуть узел и без особых усилий постепенно подтягивать нить перпендикулярно относительно кожи. При аккуратном и постепенном потягивании без рывков клещ может отцепиться.

Также можно воспользоваться пинцетом. Им можно захватить голову паразита. Особо важно контролировать, чтобы не прихватить насекомое за брюшко, поскольку так возрастает риск раздавить его.

Лучше всего вытаскивать клеща постепенно медленными потягиваниями вокруг оси (при этом крутить можно как по часовой стрелке, так и против). При удачном исходе клещ полностью вытащится через 1 – 3 оборота.

Как вытащить клеща с помощью специального устройства?

Сегодня есть возможность приобрести специальное устройство – выкручиватель. Оно не позволяет сдавливать насекомое, что отличает его от пинцета и минимизирует риск инфицирования. Внешне приспособление похоже на гвоздодер, а его размеры могут быть разные – с учетом размера клеща. Выкручивателем клещ прихватывается сбоку и небольшими усилиями подтягивается.

Как вытащить клеща с помощью шприца?

Ещё один способ предполагает использование обычного медицинского шприца. Для этого нужно срезать со шприца конец вместе с иглой. Срез важно выполнить максимально ровно. Готовое изделие плотно прикладывается к месту присасывания клеща и из шприца откачивается воздух. Образовавшийся в получившейся капсуле вакуум должен вытолкнуть паразита из созданной им раны.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что два человека попали в реанимацию после укуса клеща. Врач из Новосибирска назвала симптомы клещевого энцефалита, а также Роспотребнадзор рассказал дачникам о защите участков от клещей.

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