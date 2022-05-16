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Клиенты Сбера в Новосибирской области могут получать услуги банка по видеосвязи

Фото Клиенты Сбера в Новосибирской области могут получать услуги банка по видеосвязи
Фото Клиенты Сбера в Новосибирской области могут получать услуги банка по видеосвязи

Фото pixabay.com

Крупнейшие банки страны начали внедрять сервис видеоконсультаций, об этом пишет Коммерсант. Один из них – Сбербанк.

Обслуживание клиентов в таком онлайн-формате похоже на личное обращение клиента в офис банка. Специалисты Сбера консультируют и помогают с оформлением продуктов банка и экосистемы. С помощью сервиса можно узнать условия и оформить потребительский кредит, кредитные и дебетовые карты, вклады, страховые и инвестиционные продукты.

Сервисом видеоконсультаций могут пользоваться клиенты Сбера в Новосибирской области.

В Сбербанке уточнили, что цифровой офис – сервис, который позволяет клиенту связаться с сотрудником банка по видеосвязи, они запустили ещё в октябре прошлого года. Связаться с консультантом цифрового офиса можно с компьютера или мобильного устройства. «Это простой, удобный и безопасный способ получить необходимую информацию, оставаясь дома. Все разговоры защищены сквозным шифрованием. А если во время общения камера не нужна или соединение слабое, клиент может отключить своё видео, но продолжить видеть сотрудника. Цифровой офис – это решение для клиентов, у которых нет доступа к физической сети банка и требуется консультация эксперта. Так, услуга особенно востребована среди клиентов, которым необходима консультация по сложным финансовым продуктам. В ходе онлайн встречи консультант для наглядности демонстрирует на экране презентацию, дает комментарии, отвечает на вопросы. Также сервис помогает клиентам, которые в силу состояния здоровья не могут посетить отделение банка», – рассказали в Сбербанке.

На данный момент цифровой офис доступен в 14 регионах, в течение 2022 года Сбербанк продолжит подключать новые территории.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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