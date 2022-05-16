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Россияне получат выплаты от ПФР 18-19 мая 2022 года

Фото Россияне получат выплаты от ПФР 18-19 мая 2022 года
Фото Россияне получат выплаты от ПФР 18-19 мая 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

На текущей неделе россиянам придут очередные выплаты от ПФР.

До конца текущей рабочей недели россияне получат денежные выплаты от ПФР. Это будут последние зачисления в мае текущего года.

В ближайшие дни начнется финальная волна перечисления майских выплат гражданам от Пенсионного фонда России. Обычно все выплаты приходят россиянам в три этапа в течение месяца.

18 мая получат пенсии жители большинства районов Ленобласти. В их числе – пенсионеры в Лужском, Выборгском, Волховском, Тихвинском, Кировском и других районах региона. 19 мая деньги получат жители оставшихся четырех районов: Волосовского, Всеволжского, Гатчинского, Ломоносовского и города Сосновый бор. Также 19 мая, 20 и 23 мая на карты Сбербанка деньги получат жители Северной столицы.

В целом по стране процесс зачисления средств от ПФР завершится после 25 мая, передает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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