Летние каникулы-2022: какого числа начинают для школьников 9 и 11 классов

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Летние каникулы для российских школьников начнутся с 1 июня и продлятся до 31 августа включительно. А 25 мая учащиеся 9 и 11 классов встретят и отметят свои последние звонки.

Для большинства учеников летние каникулы начнутся с 1 июня и продлятся до 31 августа включительно. Таким образом, школьники будут отдыхать согласно указанному графику, в течение 92 календарных дней.

Кроме того, Министерство образования РФ сообщило, что сокращения летних каникул не будет. Они будут продолжаться ровно столько, сколько было изначально утверждено в общем учебном плане.

А 25 мая все учащиеся 9 и 11 классов встретят и отметят свои последние звонки. В 2022 году экзамены и вручение аттестатов пройдут в доковидном формате. Такое решение власти приняли в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Школьникам больше не потребуется соблюдать правила социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты.Напомним, что выпускные для учеников старших классов начнутся примерно с 25 июня.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в школах Новосибирска стоимость обедов выросла до 70 рублей. Адвокат объяснил, когда педагог может применить силу к школьнику, а также больше 16 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в 2022 году.

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