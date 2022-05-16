McDonald's окончательно уходит из России

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's окончательно уходит с российского рынка. Об этом компания сообщила 16 мая.
После более чем 30 лет работы в России корпорация McDonald's выходит с российского рынка. О приостановке работы в компании заявили еще в марте на фоне конфликта на Украине.
16 мая 2022 года McDonald's объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. В начале марта компания сообщила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановке всех операций на рынке. В качестве причины генеральный директор корпорации Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости». При этом всем 62 тысячам сотрудникам McDonald's в России продолжают выплачивать заработную плату.
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