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общество

McDonald's окончательно уходит из России

Фото McDonald's окончательно уходит из России
Фото McDonald's окончательно уходит из России

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's окончательно уходит с российского рынка. Об этом компания сообщила 16 мая.

После более чем 30 лет работы в России корпорация McDonald's выходит с российского рынка. О приостановке работы в компании заявили еще в марте на фоне конфликта на Украине.

16 мая 2022 года McDonald's объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. В начале марта компания сообщила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановке всех операций на рынке. В качестве причины генеральный директор корпорации Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости». При этом всем 62 тысячам сотрудникам McDonald's в России продолжают выплачивать заработную плату.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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