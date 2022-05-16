McDonald's окончательно уходит из России

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's окончательно уходит с российского рынка. Об этом компания сообщила 16 мая.

После более чем 30 лет работы в России корпорация McDonald's выходит с российского рынка. О приостановке работы в компании заявили еще в марте на фоне конфликта на Украине.

16 мая 2022 года McDonald's объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. В начале марта компания сообщила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановке всех операций на рынке. В качестве причины генеральный директор корпорации Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости». При этом всем 62 тысячам сотрудникам McDonald's в России продолжают выплачивать заработную плату.

Сейчас McDonald's будет работать в России под другим брендом. Компания договорилась о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров. Это позволит сохранить в России все рабочие места 62 тысяч сотрудников более чем в 60 регионах, уникальные технологии, ноу-хау и все прочие активы компании. Это решение достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, сообщают «Известия». В Минпромторге данную информацию газете также подтвердили.