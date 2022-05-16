Минобороны России разрешило эвакуировать раненых нацистов с «Азовстали»

Фото Минобороны России
С «Азовстали» в Мариуполе вывозят раненных украинских нацистов.
Минобороны России согласилось эвакуировать раненых украинских нацистов с «Азовстали». Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых», – заявили в Минобороны.
В районе «Азовстали» открыли гуманитарный коридор, вышедших оттуда боевиков доставляют в больницу Новоазовска на территории ДНР.
11 мая командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский рассказал, что военнослужащие республики обнаружили и заблокировали тоннель, по которому украинские боевики выходили с территории комбината «Азовсталь», чтобы набрать воду из реки. 16 мая началась эвакуация раненых украинских военных. Известно, что на территории комбината укрылись боевики запрещенного националистического полка, Нацгвардии Украины и морпехи.
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