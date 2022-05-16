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общество

Началось благоустройство 52 объектов в Новосибирской области

Фото Началось благоустройство 52 объектов в Новосибирской области
Фото Началось благоустройство 52 объектов в Новосибирской области

Фото nso.ru

В регионе развернулись работы по благоустройству общественных пространств и придомовых территорий в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» уже на 52 объектах: 28 общественных пространствах и 24 придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе оперативного совещания в Правительстве региона, общее количество объектов благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году составит 187 – 116 дворовых территорий и 71 общественное пространство.

Денис Архипов также рассказал о ходе голосования за объекты благоустройства в Новосибирской области на 2023 год. На 16 мая в голосовании уже приняли участие 31,2 тысячи жителей области. Наибольшую активность проявляют жители рабочих поселков Сузун и Краснообск, городов Куйбышев, Тогучин, Татарск и Карасук.

Напомним, всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проходит в период с 15 апреля по 31 мая. В Новосибирской области для голосования предложено 29 общественных пространств в 14 населенных пунктах. Принять участие в голосовании на единой платформе сможет любой гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг или по номеру телефона. Набравшие самое большое число голосов объекты будут благоустроены в 2023 году за счет федеральных и областных средств.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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