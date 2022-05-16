В Новосибирске суд оправдал блогера Гомзякова по делу об убийстве

Фото с личной страницы Анатолия Гомзякова в "ВК"

Ленинский районный суд Новосибирска поставил точку в деле трэвел-блогера Анатолия Гомзякова – ему вынесли оправдательный приговор, что бывает крайне редко.

Сегодня, 16 мая, в Ленинском районном суде огласили приговор блогеру Анатолию Гомзякову. Его обвиняли в убийстве знакомого Алексея Хребтова. Согласно материалам дела, он пришёл к последнему 2 апреля 2020 года о чём-то поговорить. А через несколько часов рекламщика нашли мёртвым под окнами его дома. Блогера задержали, а потом отправили в СИЗО.

В апреле этого года дело блогера начали рассматривать. Анатолий Гомзяков выбрал суд присяжных. Их долго не могли собрать: никто не соглашался. Однако когда группа была сформирована, дело рассмотрели буквально за несколько заседаний. Для блогера присяжные стали счастливым билетом.

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 13 мая 2022 года Гомзяков А.В. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, – сообщили в Ленинском районном суде. — Приговором Ленинского районного суда г. Новосибирска от 16 мая 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А.В. оправдан по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления".

Оправдательные приговоры большая редкость – это обычно 1-2% от общего числа рассмотренных дел. Впрочем, радоваться Анатолию Гомзякову пока рано: прокуратура наверняка обжалует это решение.